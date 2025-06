Nach 27 Jahren sperrt Familie das Strandbuffet zu

„Früher war um 17 Uhr Sense!“

Am See, sagt Sabrina, „war ja nicht viel: Da hat es Würstel und Toast gegeben, um 17 Uhr war Sense!“ Das änderte sich: Das Strandbuffet ist zu einem Hotspot in der Bikerszene geworden, aus Niederösterreich, Wien, der Steiermark, aber auch aus Tschechien oder angrenzenden Ländern. Zu schön sind die Routen über Seeberg, Kalte Kuchl, Niederalpl. Der Erlaufsee-Strand ist mittlerweile so beliebt, dass an Spitzentagen 2000 Menschen die Rasenflächen bevölkern.