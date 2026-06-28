Eigene Wasserkraft für die Berufsfeuerwehr

Bis Ende 2027 muss die Stadt Salzburg die Glan, die durch Maxglan und Lehen in die Salzach fließt, für Fische durchgängig gemacht haben. Beim Fißlthalerwehr gibt es für die Tiere aber noch keine Möglichkeit, flussaufwärts- oder auch abwärts zu schwimmen. Deswegen muss dort eine Fischaufstiegshilfe errichtet werden. „Da wird die Aufstiegshilfe sowieso machen müssen, haben wir uns entschlossen, gleich ein Wasserkraftwerk zu bauen“, sagt der Salzburger Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ) und fügt hinzu: „Das spart auf langer Sicht viel Geld.“