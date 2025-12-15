Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familie vor Gericht

Tochter (18) beschuldigte Eltern der Zwangsehe

Vorarlberg
15.12.2025 18:00
Die Eltern der 18-jährigen Somalierin mussten sich am Montag vor Gericht verantworten.
Die Eltern der 18-jährigen Somalierin mussten sich am Montag vor Gericht verantworten.(Bild: Chantall Dorn)

Ein Familiendrama mit schwerwiegenden Vorwürfen beschäftigte am Montag das Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg. Auf der Anklagebank: die Eltern einer 18-jährigen Somalierin. Neben Körperverletzung sollen sie die Tochter zur Zwangsheirat genötigt haben.

0 Kommentare

„Ich habe meine Tochter nach Österreich gebracht, damit sie hier eine Zukunft hat. Hätte ich sie zwangsverheiraten wollen, hätte ich das in Somalia gemacht“, beteuert die 48-jährige Mutter des mutmaßlichen Opfers vor Gericht. Dass sie ihre Tochter im August im Zuge eines Streits gebissen und mit dem Gehstock geschlagen habe, gibt die Somalierin zu. Der Hintergrund sei jedoch ein anderer gewesen.

Aufgrund ihrer Schilddrüsenerkrankung habe der Arzt der 18-Jährigen Ruhe verschrieben. Woran sich die Tochter jedoch nicht hielt. Ständig sei sie am Handy gewesen und habe telefoniert. „Ich hatte sie mehrmals an dem Tag aufgefordert, das zu unterlassen. Aber sie war unhöflich und ungehorsam. Da gingen mir die Nerven durch. Ich bin eben auch nur ein Mensch“, so die Angeklagte bezüglich der begangenen Körperverletzung, die zum Glück nur leicht war.

Beweislage reicht nicht aus
Den Vorwurf, von den Eltern zur Zwangsheirat mit einem 31-jährigen Freund ihres Vaters genötigt worden zu sein, hält die Tochter auch bei Gericht aufrecht. An besagtem Nachmittag im August hätten die Eltern mit ihr über die Heirat gesprochen. „Als ich ihnen sagte, dass ich einen Freund habe und selbst entscheiden will, meinten sie, dass sie das bestimmen würden.“ Was die beiden Angeklagten vehement bestreiten.

Lesen Sie auch:
Die Serie an Gewaltprozessen am Klagenfurter Landesgericht reißt nicht ab.
Krone Plus Logo
Fortgesetzte Gewalt
Im Namen der Religion Ehefrau zu Hause eingesperrt
13.12.2025
Krone Plus Logo
Teenies als Geliebte
Zu jung: „Manche Männer wollen es nicht sehen“
14.12.2025

Im Zuge der weiteren Einvernahme des mutmaßlichen Opfers verstrickt sich dieses immer mehr in Widersprüche. So streitet die 18-Jährige unter anderem einen Chatverlauf mit dem vermeintlich für sie vorgesehenen Gatten ab. Daraus geht hervor, dass der Mann gar nicht beabsichtigt hatte, die junge Frau jemals zu ehelichen. Weshalb der Richter am Ende zur Erkenntnis gelangt, dass die Beweislage für einen Schuldspruch nicht ausreicht.

Wegen der Körperverletzung der Tochter entschied der Richter, die Sache außergerichtlich zu regeln, indem er die Mutter mit einer Geldbuße in Höhe von 600 Euro belegte. Somit bleibt die Frau weiterhin unbescholten.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-5° / 2°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-3° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
238.274 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.125 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.748 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Familie vor Gericht
Tochter (18) beschuldigte Eltern der Zwangsehe
In Courchevel
Kathi will mit neuem Helm zurück an Ländle-Spitze
Pfandsystem
Szene Open Air: Betrugsfall vor Gericht
Millionenschaden
„Causa Siemens“: Zweiter Beschuldigter verstorben
Jüdisches Museum
Die neue Direktorin stellt sich vor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf