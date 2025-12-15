Tochter (18) beschuldigte Eltern der Zwangsehe

Aufgrund ihrer Schilddrüsenerkrankung habe der Arzt der 18-Jährigen Ruhe verschrieben. Woran sich die Tochter jedoch nicht hielt. Ständig sei sie am Handy gewesen und habe telefoniert. „Ich hatte sie mehrmals an dem Tag aufgefordert, das zu unterlassen. Aber sie war unhöflich und ungehorsam. Da gingen mir die Nerven durch. Ich bin eben auch nur ein Mensch“, so die Angeklagte bezüglich der begangenen Körperverletzung, die zum Glück nur leicht war.