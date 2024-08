ÖVP und Grüne im Zwist über höheres Heiratsalter

Ehealter soll auf 18 Jahre angehoben werden

Auch in Österreich komme das Phänomen Zwangsheirat leider vor, argumentiert die ÖVP. „Wir müssen sicherstellen, dass Minderjährige nicht in eine Heirat gedrängt werden. Deswegen soll das Ehealter in Österreich gänzlich auf 18 Jahre angehoben werden“, forderten ÖVP-Menschenrechtssprecherin Gudrun Kugler und Familiensprecher Norbert Sieber am Donnerstag in einer Aussendung. Man habe den Grünen einen entsprechenden Initiativantrag übermittelt.