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2030er-Ziel erreichbar

Energiewende: Passables Zeugnis – mit Hausaufgaben

Steiermark
27.06.2026 17:00
Erneuerbare Energie wie hier vom Solarpark Dobl-Zwaring deckt mittlerweile 40 Prozent des ...
Erneuerbare Energie wie hier vom Solarpark Dobl-Zwaring deckt mittlerweile 40 Prozent des steirischen Verbrauchs ab.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Steirerkrone

Der aktuelle Energiewende-Check des Biomasse-Verbands zeigt: Die Ökostrom-Ziele der Steiermark bis 2030 sind erreichbar. Bei Verkehr und Industrie müssen die Emissionen weiter gesenkt werden.

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Der österreichische Biomasse-Verband hat die Bundesländer einem Energiewende-Check unterzogen. Das Ergebnis ist für die Steiermark großteils positiv: Die 2024 auf den Weg gebrachte „Klima- und Energiestrategie 2030“ trägt Früchte, in den ersten beiden Jahren der Periode stieg der Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch von 32 auf 40 Prozent. Die Strategie sieht 55 Prozent bis Ende des Jahrzehnts vor, laut Biomasse-Verband ist das auch erreichbar.

71 Prozent der Emissionen stammen aus Industrie und Verkehr
Bei den Treibhausgas-Emissionen ist das Bild zwiespältig: Industrie und Verkehr sind weiter Sorgenkinder, sie verursachen 71 Prozent der steirischen Emissionen. Für das übergeordnete Ziel, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sind weiterhin große Anstrengungen nötig.

Zitat Icon

Unser Fokus richtet sich auf regionale Energiequellen wie Biomasse, Photovoltaik, Wasserkraft und Wind.

Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP)

Bild: Christian Jauschowetz

Als Vorbilder dienen die Sektoren Energie und Gebäude, wo bereits seit Jahrzehnten an einer Reduktion gearbeitet wird: Durch den Kohle-Ausstieg sanken die CO2-Emissionen bei Strom- und Fernwärmeheizungen seit 1990 um satte 82 Prozent, im Gebäudesektor um 64 Prozent. Dafür verantwortlich sind unter anderem bessere Dämmung und mildere Winter.

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Bio-Anteil steigt
ÖVP-Landesrätin Simone Schmiedtbauer betont, dass Biomasse vor allem für die Steiermark als waldreiches Bundesland „einen unschätzbaren Beitrag zu Versorgungssicherheit, regionaler Wertschöpfung und echtem Klimaschutz“ leiste. Das Ziel, „Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Klimaschutz konsequent miteinander zu verbinden“, erfordere aber „noch viel Arbeit“. Beachtlich: Schon 65 Prozent der erneuerbaren Energie ist in der Steiermark „bio“ – insgesamt ein Viertel des gesamten Bedarfs.

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