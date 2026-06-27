Energiewende: Passables Zeugnis – mit Hausaufgaben

Der österreichische Biomasse-Verband hat die Bundesländer einem Energiewende-Check unterzogen. Das Ergebnis ist für die Steiermark großteils positiv: Die 2024 auf den Weg gebrachte „Klima- und Energiestrategie 2030“ trägt Früchte, in den ersten beiden Jahren der Periode stieg der Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch von 32 auf 40 Prozent. Die Strategie sieht 55 Prozent bis Ende des Jahrzehnts vor, laut Biomasse-Verband ist das auch erreichbar.