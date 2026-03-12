PV-Ausbau: Weiter Warten auf viele Großanlagen

Der aktuelle Nahost-Konflikt führt uns erneut auf drastische Weise vor Augen, was es bedeutet, von Gas- und Öl-Importen abhängig zu sein – und wie wichtig der Ausbau erneuerbarer Energie im eigenen Land ist. Neben Biomasse, Wasser- und Windkraft liegt in der Steiermark dabei der Fokus auf Photovoltaik (PV). Wenn auch der Beitrag zur Deckung des gesamten Strombedarfs noch relativ gering ist, hat der Sonnenstrom-Ausbau in den letzten Jahren doch ordentlich an Fahrt aufgenommen.