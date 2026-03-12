PV-Ausbau: Weiter Warten auf viele Großanlagen

Jeanette Biedermann zeigt erstmals Babybäuchlein
„Ja, bin schwanger!“
Der Sonnenstrom hat auch in der Steiermark in den letzten Jahren einen enormen Boom erlebt. Bei Netzausbau und Speicherlösungen muss aber noch viel passieren. Und viele Großanlagen lassen weiter auf sich warten.
Der aktuelle Nahost-Konflikt führt uns erneut auf drastische Weise vor Augen, was es bedeutet, von Gas- und Öl-Importen abhängig zu sein – und wie wichtig der Ausbau erneuerbarer Energie im eigenen Land ist. Neben Biomasse, Wasser- und Windkraft liegt in der Steiermark dabei der Fokus auf Photovoltaik (PV). Wenn auch der Beitrag zur Deckung des gesamten Strombedarfs noch relativ gering ist, hat der Sonnenstrom-Ausbau in den letzten Jahren doch ordentlich an Fahrt aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.