Match Against Iraq
LIVE: Senegal is now making Austria nervous, too!
Von krone Sport
Final World Cup matchday in Group I: Senegal faces Iraq—see the live ticker below. The score is currently 3–0.
Here’s the live ticker:
Even a win might not be enough
Norway and France have already secured their spots in the knockout round. For group rivals Senegal and Iraq, who are still without points, even a win might not be enough.
With goal differentials of minus three (Senegal) and minus six (Iraq), both teams need a minor miracle to advance as one of the eight best third-place teams. For Iraq, making its first World Cup appearance in 40 years, the goal is to earn its first-ever point in a World Cup finals tournament.
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