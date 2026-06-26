Only ÖFB players are better
Hat trick in 25 minutes! Dembele dismantles the Vikings
Goal, goal, goal! Within 25 minutes, France’s superstar Ousmane Dembele scored a hat trick against Norway—with only 32 minutes played. Only one Austrian, Erich Probst, was even faster: he scored three goals against Czechoslovakia in just 24 minutes at the 1954 World Cup.
In the seventh minute, the reigning World Player of the Year scored off an assist from Kylian Mbappé with a shot from the right side of the box—and Dembélé was set up by Mbappé again for the 2-0 goal in the 20th minute, this time finishing with his left foot from about twenty meters out.
The 3-0 goal in the 32nd minute was almost a carbon copy: Aurélien Tchouaméni laid the ball off to the PSG star, who curled it precisely into the net. What a show!
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