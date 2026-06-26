Unverletzt: Paragleiter blieb in Baum hängen

Glück im Unglück hatte ein 73-jähriger Paragleiter am Freitag im steirischen Mürztal: Der Wiener verlor plötzlich massiv an Höhe und blieb beim Versuch notzulanden in einem Baum hängen – in 15 Metern Höhe. Der Mann konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden.
Freitagnachmittag war ein 73-jähriger Wiener mit seinem Gleitschirm in Neuburg an der Mürz in den Lüften unterwegs, als seinen Angaben zufolge plötzlich „die Thermik zusammenbrach“ und der Paragleiter innerhalb kurzer Zeit massiv an Höhe verlor.
Beim Versuch, auf einer Wiese notzulanden, verfing sich der Gleitschirm in einem Baum und der Wiener blieb in 15 Metern Höhe hängen. Er schaffte es, mit seinem Handy einen Bekannten anzurufen, der wiederum einen Notruf absetzte.
Rettung über Drehleiter
Wegen des morschen Zustands des Baums war laut Polizei ein Aufstieg der Bergrettung nicht möglich. Auch eine Rettung mittels Hubschrauber wäre wegen des starken Rotor-Abwinds zu gefährlich gewesen. Schließlich gelang es der Bergrettung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, den Mann mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Der 73-Jährige blieb unverletzt.
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