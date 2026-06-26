Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glück im Unglück

Unverletzt: Paragleiter blieb in Baum hängen

Steiermark
26.06.2026 20:42
Ein 73-Jähriger blieb mit seinem Gleitschirm in 15 Metern Höhe in einem Baum hängen ...
Ein 73-Jähriger blieb mit seinem Gleitschirm in 15 Metern Höhe in einem Baum hängen (Symbolbild).(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Glück im Unglück hatte ein 73-jähriger Paragleiter am Freitag im steirischen Mürztal: Der Wiener verlor plötzlich massiv an Höhe und blieb beim Versuch notzulanden in einem Baum hängen – in 15 Metern Höhe. Der Mann konnte unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Freitagnachmittag war ein 73-jähriger Wiener mit seinem Gleitschirm in Neuburg an der Mürz in den Lüften unterwegs, als seinen Angaben zufolge plötzlich „die Thermik zusammenbrach“ und der Paragleiter innerhalb kurzer Zeit massiv an Höhe verlor. 

Beim Versuch, auf einer Wiese notzulanden, verfing sich der Gleitschirm in einem Baum und der Wiener blieb in 15 Metern Höhe hängen. Er schaffte es, mit seinem Handy einen Bekannten anzurufen, der wiederum einen Notruf absetzte.

Rettung über Drehleiter 
Wegen des morschen Zustands des Baums war laut Polizei ein Aufstieg der Bergrettung nicht möglich. Auch eine Rettung mittels Hubschrauber wäre wegen des starken Rotor-Abwinds zu gefährlich gewesen. Schließlich gelang es der Bergrettung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, den Mann mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage zu befreien. 

Der 73-Jährige blieb unverletzt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
26.06.2026 20:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.877 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
120.664 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.787 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1176 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
986 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
896 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf