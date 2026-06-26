Unverletzt: Paragleiter blieb in Baum hängen

Rettung über Drehleiter

Wegen des morschen Zustands des Baums war laut Polizei ein Aufstieg der Bergrettung nicht möglich. Auch eine Rettung mittels Hubschrauber wäre wegen des starken Rotor-Abwinds zu gefährlich gewesen. Schließlich gelang es der Bergrettung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, den Mann mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage zu befreien.