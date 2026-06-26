"Against Every Rule"
Food Delivery Driver Drives the Wrong Way on the A23
Delivering food on time—at any cost? A delivery driver caused a stir on Friday afternoon with a dangerous stunt: He sped down the A23 driving the wrong way.
“Foodora, against all rules”—that’s how a “Krone” reader described the dangerous stunt he witnessed on Friday afternoon on Vienna’s heavily trafficked Southeast Bypass.
The food delivery driver sped along the emergency lane on his moped, heading toward Brno against the flow of traffic. And this despite the fact that, due to the slow-moving traffic, the emergency lane should actually have been used to form an emergency corridor...
It is not known whether the rider chose this route intentionally or if it was a mistake. Fortunately, there was no accident.
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