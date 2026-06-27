Bei Hitze kommt der Tod rasch auf leisen Sohlen

Gefahr erkennen und handeln!

Ein Hitzschlag ist erkennbar an Verwirrtheit, heißer, trockener Haut und schnellem Puls. In diesem Fall gilt: sofort Notruf 144 wählen, die Person in den Schatten bringen, kühlen und bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage bringen. Nichtstun ist in jedem Fall der größte Fehler! Damit es aber gar nicht soweit kommt: Regelmäßig ans Trinken erinnern, auch wenn kein Durst verspürt wird. Und auf Warnsignale, wie Erschöpfung Verwirrtheit und gerötete Haut achten!