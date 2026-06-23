Bei Sommerhitze kracht es häufiger und heftiger

38 Prozent mehr Verkehrstote

Und es kracht an Hitzetagen nicht nur öfter, sondern auch heftiger. „Das macht die katastrophale Opferbilanz des vergangenen Sommers deutlich“, so die Mobilitätsexpertin: 35 Todesopfer und 3049 Verletzte waren da auf den Straßen des größten Bundeslandes zu beklagen. Damit sind im vorigen Sommer bei Verkehrsunfällen um 38 Prozent mehr Menschen tödlich verunglückt als im Durchschnitt der übrigen Monate. Bei den Verletzten waren es sogar um 57 Prozent mehr. Im Jahr 2024 lagen diese Werte bei 42 sowie 46 Prozent.