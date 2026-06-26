Trickdiebstahl: Polizei fasst Duo nach Uhren-Coup

Ein vermeintlicher Verkaufsdeal mit angeblich hochpreisiger Kleidung endete für einen 54-jährigen Schweizer in Tirol mit einem teuren Nachspiel: Seine Armbanduhr im mittleren vierstelligen Wert wurde ihm im Zuge eines Ablenkungsmanövers gestohlen. Nun hat die Polizei aber zwei Tatverdächtige festgenommen und warnt vor weiteren Fällen.
Vergangene Woche wurde der Mann auf einem Parkplatz in St. Johann in Tirol von einem unbekannten Duo angesprochen. Die Täter boten aus ihrem hellgrauen Kleinwagen mit italienischem Kennzeichen hochwertige Anzüge, Sakkos und Mäntel zum Kauf an.
Geschicktes Ablenkungsmanöver
„Während der 54-Jährige eine Anprobe in Augenschein nahm, legte er seine Armbanduhr kurzzeitig ab und verwahrte sie in seinem Sakko“, heißt es seitens der Polizei. Genau dieser Moment dürfte von den mutmaßlichen Tätern gezielt ausgenutzt worden sein: Während der Kunde mit dem Verkäufer zum Kofferraum ging, verschwand die Uhr unbemerkt.
Erst später bemerkte der Mann den Diebstahl. „Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich“, so die Ermittler.
Duo festgenommen
Laut Polizei handelt es sich bei den Tatverdächtigen um einen etwa 50-jährigen, gepflegt auftretenden Mann mit italienischem Akzent sowie einen jungen Beifahrer im Alter von etwa 18 bis 19 Jahren. Beide wurden am Donnerstag nach intensiven Ermittlungen festgenommen.
Polizei sucht weitere Geschädigte
Die Ermittler gehen davon aus, dass es weitere Opfer geben könnte und warnen erneut vor der Masche sogenannter „italienischer Anzugverkäufer“. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Johann in Tirol entgegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.