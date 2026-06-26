Trickdiebstahl: Polizei fasst Duo nach Uhren-Coup

Geschicktes Ablenkungsmanöver

„Während der 54-Jährige eine Anprobe in Augenschein nahm, legte er seine Armbanduhr kurzzeitig ab und verwahrte sie in seinem Sakko“, heißt es seitens der Polizei. Genau dieser Moment dürfte von den mutmaßlichen Tätern gezielt ausgenutzt worden sein: Während der Kunde mit dem Verkäufer zum Kofferraum ging, verschwand die Uhr unbemerkt.