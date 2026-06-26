Firmen-Laster auf illegaler Auslandsfahrt gestoppt

Der Mann hatte den Klein-Lkw ursprünglich für Auslieferungen erhalten. Als er mehrere Tage keinen Dienst mehr hatte, forderte ihn sein Arbeitgeber auf, das Fahrzeug zurückzugeben. Doch der 36-Jährige war nicht erreichbar – und mit dem Firmenfahrzeug bereits auf dem Weg in seine Heimat. „Da private Fahrten, insbesondere ins Ausland, ausdrücklich verboten waren, schlug die deutsche Logistikfirma Alarm“, heißt es seitens der Tiroler Polizei.