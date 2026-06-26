Rain is hardly an issue
35 instead of 39 degrees: This will be today’s “coolest” region
Austria remains firmly in the grip of a midsummer heat wave on Friday as well—and there’s no end in sight. The subtropical high-pressure system continues to bring plenty of sunshine, often from morning to night—and temperatures that are pushing the limit in many places. At 35 degrees in the south, it still feels comparatively “mild” there.
It will be sweltering, especially in the east: Here, temperatures of up to 38 degrees, and locally even 39 degrees, are possible. The sun is beating down relentlessly from the sky, and rain is hardly a factor. Only in the mountainous regions may isolated cumulus clouds form in the afternoon—in the west, brief thunderstorms cannot be entirely ruled out.
The wind will remain mostly light to moderate, blowing from the north to the northeast, and later partly from the east to the south. However, this won’t bring any real relief from the heat; temperatures will be only a few degrees lower in Carinthia (see overview).
- Wien: Strahlender Sonnenschein von früh bis spät, kaum Wolken, kein Regen. Schwacher Wind, Temperaturen um 38 Grad.
- Niederösterreich: Sonne im ganzen Land. Nur wenige harmlose Quellwolken am Nachmittag. Höchstwerte 32 bis 38 Grad, besonders im Osten extrem heiß.
- Burgenland: Kaum Wolken, viel Sonne und weiter steigende Temperaturen. Bis zu 38 Grad, lokal sogar noch darüber.
- Oberösterreich: Sehr sonnig und stabil, aber etwas „kühler“ als im Osten. 31 bis 36 Grad, morgens teilweise noch unter 20 Grad, dann rascher Temperaturanstieg.
- Salzburg: Sehr sonnig, kaum Gewittergefahr. Höchstwerte 31 bis 36 Grad, in den Morgenstunden oft noch unter 20 Grad.
- Tirol: Extrem belastende Hitze im Westen. Viel Sonne, kaum Gewitter. 31 bis 37 Grad, in Tälern teils noch heißer, morgens immerhin unter 20 Grad.
- Vorarlberg: Sonne und subtropische Luft. 31 bis 36 Grad, frühe Stunden noch angenehm mit Werten um 16 bis 21 Grad.
- Kärnten: Viel Sonne und Hitze gibt es auch hier. Mit 31 bis 35 Grad – und nur wenige harmlose Wolken am Nachmittag – gilt Kärnten noch als „kühlstes“ Bundesland.
- Steiermark: Ganztägig sonnig und heiß. Bis zu 36 Grad in Leoben, in höheren Lagen etwas kühler. Nur einzelne Quellwolken über den Tauern.
The clear “hotspot” region remains eastern Austria, including Vienna, Lower Austria, and Burgenland, where the heat is most intense. It will remain significantly cooler (relatively speaking) only during the morning hours in the west and south—where temperatures will in some cases drop below 20 degrees before the sun takes over again.
Things will get even more serious over the weekend: Saturday will continue to bring high temperatures. As we approach Siebenschläfertag, the big question remains: Will the extreme heat persist—or will the weather conditions finally start to shift? Early indications, in any case, continue to point to sunshine, heat, and only isolated thunderstorms in the mountainous regions…
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