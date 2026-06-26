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Neuer Hauptplatz

Bezirksstadt Liezen erhält eine „Schönheitskur“

Steiermark
26.06.2026 04:59
Das neue Café Central, Schanigärten und viel Grün: Das Liezener Stadtzentrum wurde ...
Das neue Café Central, Schanigärten und viel Grün: Das Liezener Stadtzentrum wurde „aufgemöbelt“.(Bild: photoINstyle)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Ein Millionenprojekt für die obersteirische Bezirkshauptstadt Liezen: Am Freitag wird der neue Marktplatz offiziell eröffnet. Schanigärten, mehr Grünraum und Begegnungsflächen sollen Besucher anlocken.

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Für Liezen ist es so etwas wie ein „Jahrhundertprojekt“: Der Hauptplatz – er heißt jetzt Marktplatz – wurde in den vergangenen Monaten völlig umgebaut und wird heute offiziell eröffnet. Bis dato war die Innenstadt der 8100-Einwohner-Gemeinde alles andere als ein Schmuckstück – sondern vielmehr eine graue Betonwüste mit überdimensionalem Parkplatz und leer stehenden Geschäften.

Dem millionenschweren Umbau mit EU-Unterstützung (Gesamtkosten knapp zwei Millionen Euro) war ein großangelegter Bürgerbeteiligungsprozess vorangegangen, wie Bürgermeisterin Andrea Heinrich berichtet: „Zahlreiche Ideen, Anregungen und kritische Stimmen flossen in die Planung ein. Nun präsentiert sich unser Zentrum als offener und attraktiver Begegnungsraum für Bevölkerung, Gäste und Wirtschaft.“

Weniger Asphalt, mehr Bäume
Und so schaut der neue Liezener Marktplatz aus: Die Asphaltflächen wurden von 2400 Quadratmetern auf null (!) reduziert, die Pflasterung von 800 auf 2600 Quadratmeter erhöht. Aus fünf Bäumen wurden insgesamt 29, die Grünflächen von 170 auf 540 Quadratmeter erweitert. Dazu kommen noch Rasengitterbereiche und ein Café: „Die Schanigärten werden wesentlich zur Belebung des Platzes beitragen“, ist Heinrich (SPÖ) überzeugt.

Der offizielle Festakt mit Musik und Segnung beginnt am Freitag um 15 Uhr.

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