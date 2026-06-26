Bezirksstadt Liezen erhält eine „Schönheitskur“

Für Liezen ist es so etwas wie ein „Jahrhundertprojekt“: Der Hauptplatz – er heißt jetzt Marktplatz – wurde in den vergangenen Monaten völlig umgebaut und wird heute offiziell eröffnet. Bis dato war die Innenstadt der 8100-Einwohner-Gemeinde alles andere als ein Schmuckstück – sondern vielmehr eine graue Betonwüste mit überdimensionalem Parkplatz und leer stehenden Geschäften.