Wo die wertvolle Milch noch kurze Wege hat

35 verschiedene Ab-Hof-Produkte

Nicht Größe, sondern Qualität und Innovation stehen im Vordergrund. Rausch hat 14 Kühe, die Hälfte der Milch verarbeitet er selbst, die andere Hälfte wird an die Molkerei geliefert. Insgesamt sind dies rund 100.000 Liter pro Jahr. Die Familie produziert rund 35 verschiedene Produkte von Frischmilch über Frischkäse, Topfen, Aufstriche, Weichkäse, Schnittkäse bis zu Süßspeisen sowie Joghurt-Drinks. Diese werden in Direktvermarkter-Geschäften in der Region sowie im Hofladen angeboten. Und auch da legt Rausch Wert auf Nachhaltigkeit: Alle Verkaufsstellen sind in einer Tour mit dem E-Auto erreichbar, das von der hauseigenen Photovoltaik-Anlage gespeist wird. Der Hofladen ist über das ganze Jahr zweimal pro Monat offen.