Jugendliche „Systemsprenger“ auf dem Vormarsch

Die Zahl der jungen Straftäter steigt: bei den Zehn- bis 14-Jährigen um 150 Prozent! Immer öfter werden Strafunmündige kriminell. Mögliche Hintergründe verrät LKA-Chef Stefan Pfandler.
Immer öfter werden Kinder und Jugendliche zu Straftätern (siehe Artikel rechts). Eine erschreckende Entwicklung, die von der aktuellen Kriminal- statistik untermauert wird: So hat sich die Zahl der Tatverdächtigen im Alter von zehn bis 14 Jahren in den vergangenen zehn Jahren um 150 Prozent gesteigert. Im Vorjahr wurden 1402 Jugendliche registriert. Bei den Unter-Zehnjährigen stieg die Zahl zum Vorjahr um 30 Prozent an. Zu den häufigsten Delikten zählen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl und gefährliche Drohung.
Mögliche Sanktionen für künftige Straftäter
Sorgen bereitet diese Entwicklung auch der Exekutive: „Die Vorfälle steigen deutlich an, vor allem bei den Strafunmündigen. Diese werden etwa von Älteren als ,Täter‘ missbraucht, um ungeschoren davonzukommen“, nennt Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes, mögliche Hintergründe. Auch fehlende Konsequenzen könnten eine Ursache sein. An möglichen Sanktionen wird in Wien getüftelt, wo jugendliche „Systemsprenger“ unter Aufsicht gestellt werden könnten. Auch eine Senkung des Strafalters wäre möglich. „Es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz“, so Pfandler. Auch für Polizeichef Franz Popp ist die Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität ein wichtiges Thema der Zukunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.