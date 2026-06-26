Jugendliche „Systemsprenger“ auf dem Vormarsch

Mögliche Sanktionen für künftige Straftäter

Sorgen bereitet diese Entwicklung auch der Exekutive: „Die Vorfälle steigen deutlich an, vor allem bei den Strafunmündigen. Diese werden etwa von Älteren als ,Täter‘ missbraucht, um ungeschoren davonzukommen“, nennt Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes, mögliche Hintergründe. Auch fehlende Konsequenzen könnten eine Ursache sein. An möglichen Sanktionen wird in Wien getüftelt, wo jugendliche „Systemsprenger“ unter Aufsicht gestellt werden könnten. Auch eine Senkung des Strafalters wäre möglich. „Es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz“, so Pfandler. Auch für Polizeichef Franz Popp ist die Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität ein wichtiges Thema der Zukunft.