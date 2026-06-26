Blick auf Jahrzehnt voller Berg- und Talfahrten

Vor Corona solide Entwicklung

„Diese Zeit war nicht linear, sondern Berg- und Talfahrten. Sie hat aber auch gezeigt, was uns trägt, nämlich ein starkes Team, treue Kundschaft, verlässliche Partner und eine Haltung, die Verantwortung nicht nur behauptet, sondern im Alltag lebt“, blicken Föger und Haffner zurück.