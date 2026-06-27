Grüne empört über blauen Fracking-Vorstoß

„Das würde unsere fruchtbaren Böden dauerhaft zerstören. Das Weinviertel kämpft bereits jetzt mit Wasserknappheit. Fracking würde Millionen Liter wertvollen Nasses verbrauchen und unser Grundwasser gefährden. Die Menschen im Weinviertel haben ein Recht darauf zu wissen, dass ihre Heimat nicht zum Experimentierfeld für eine rückwärtsgewandte Energiepolitik wird“, erklärt Krismer.