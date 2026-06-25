NÖ: SPÖ tauscht den Klubobmann aus

Dem heute neu gewählten Klubobmann René Zonschits 40) gratulierte Hergovich herzlich zu seiner neuen Aufgabe: „Er bringt die besten Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit in unserem Landtagsklub mit. Er ist ein Anpacker, der kommunalpolitische Erfahrung mit einem klaren Blick für die Herausforderungen unseres Landes verbindet.”