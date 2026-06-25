NÖ: SPÖ tauscht den Klubobmann aus

Generationenwechsel in der SPÖ-Niederösterreich: Der bisherige Klubobmann Hannes Weninger (65) wird von René Zonschits (40) abgelöst. Damit werden auch interessante Weichen für die Landtagswahl gestellt.
In der Klubsitzung am heutigen Donnerstag hat Hannes Weninger das Staffelholz des Klubobmanns an René Zonschits übergeben. Weninger, der im vergangenen Mai 65 Jahre alt geworden ist, bleibt Landtagsabgeordneter.
SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich: „Mein herzlicher Dank gilt Hannes Weninger, der seine große politische Erfahrung und Weitsicht stets zum Wohl unseres Landes und der niederösterreichischen Sozialdemokratie eingebracht hat – und das als Abgeordneter des niederösterreichischen Landtags auch weiterhin tun wird.”
Dem heute neu gewählten Klubobmann René Zonschits 40) gratulierte Hergovich herzlich zu seiner neuen Aufgabe: „Er bringt die besten Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit in unserem Landtagsklub mit. Er ist ein Anpacker, der kommunalpolitische Erfahrung mit einem klaren Blick für die Herausforderungen unseres Landes verbindet.”
Zonschits lebt, so wie ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl., im Weinviertel. Ihm wird eine gute Gesprächsbasis mit der Volkspartei attestiert. Das könnte, weil Koalitionsverhandlungen zumeist auf Klubobmann-Ebene geführt werden, nach der Landtagswahl 2028 durchaus für ein besseres Gesprächsklima als bei der Wahl 2023 sorgen.
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