Das Salzburger Stadtfest war deutlich zu teuer

Ergebnis: Statt veranschlagter 500.000 Euro kostete das dreitägige Fest 880.000 Euro. Wie es dazu kam? „Das ist relativ leicht erklärt“, sagt Auinger auf „Krone“-Anfrage. Nur zwei Wochen vor dem Fest kam es zum Amoklauf an einer Schule in Graz. Das sorgte für verschärfte Sicherheitsauflagen. „Uns wurde pro 100 Besucher ein Security-Mitarbeiter vorgeschrieben“, berichtet Auinger. Außerdem wurde das Gebiet, auf dem das Fest stattfand, vergrößert.