Pkw geriet ins Schleudern, mehrmals überschlagen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit dem Pkw in Radfeld auf der Tiroler Straße in Richtung Osten und überholte dabei einen Lkw. „Aufgrund des Gegenverkehrs blieb nicht mehr ausreichend Platz zum Wiedereinordnen“, heißt es von den Ermittlern.