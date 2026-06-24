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Schutzengel an Bord

Pkw geriet ins Schleudern, mehrmals überschlagen

Tirol
24.06.2026 17:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Offensichtlich mehrere Schutzengel an Bord seines Autos hatte ein Einheimischer (18) in Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein am Dienstag. Nach einem Überholmanöver geriet der junge Lenker ins Schleudern und der Pkw überschlug sich mehrmals. Der 18-Jährige kam jedoch ohne eine Verletzung davon.

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Der 18-Jährige fuhr mit dem Pkw in Radfeld auf der Tiroler Straße in Richtung Osten und überholte dabei einen Lkw. „Aufgrund des Gegenverkehrs blieb nicht mehr ausreichend Platz zum Wiedereinordnen“, heißt es von den Ermittlern.

Schutzengel an Bord
Folglich streifte der junge Lenker den Lkw und geriet ins Schleudern. Im Anschluss kam der Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Das Auto wurde bei dem „Stunt“ schwer beschädigt.

Wie durch ein Wunder blieb der 18-Jährige dabei unverletzt.

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