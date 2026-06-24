„Schwieriges Gelände“: Duo aus Bergnot gerettet

In einer „aufwendigen Bergeaktion“ musste ein Duo – bestehend aus zwei Männern (32 und 37) aus Deutschland –, das in Bergnot geraten war, gerettet werden. Gegen 21.30 Uhr hatten die beiden Alpinisten Alarm geschlagen. Sie waren erst am Nachmittag im Bezirk Reutte zu ihrer Tour aufgebrochen.
Trotz der derzeitigen Hitzewelle startete das Duo erst am Dienstagnachmittag von Bschlabs aus über das Bachbett des „Streimbach“ die Wanderung in Richtung Häselgehr. Da das Gelände immer schwieriger wurde, kamen die beiden Deutschen nicht mehr weiter. Gegen 21.30 Uhr setzte das Duo schließlich einen Notruf ab.
Aufwendige Bergeaktion
„In einer aufwendigen Bergeaktion wurden die beiden Männer von der Bergrettung Elbigenalp mit Unterstützung der Feuerwehr Elmen gegen 1.30 Uhr geborgen“, schildern die Ermittler der Polizei.
Wegen einer Verletzung an der Schulter musste der 37-Jährige vom Roten Kreuz erstversorgt werden. Unterdessen blieb der 32-Jährige unverletzt.
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