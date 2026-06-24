„Schwieriges Gelände“: Duo aus Bergnot gerettet

Trotz der derzeitigen Hitzewelle startete das Duo erst am Dienstagnachmittag von Bschlabs aus über das Bachbett des „Streimbach“ die Wanderung in Richtung Häselgehr. Da das Gelände immer schwieriger wurde, kamen die beiden Deutschen nicht mehr weiter. Gegen 21.30 Uhr setzte das Duo schließlich einen Notruf ab.