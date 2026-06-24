Alkotest positiv: Mit E-Scooter schwer gestürzt

Zu tief ins Glas geschaut hat ein Deutscher (27) in Innsbruck, bevor er einen E-Scooter in Betrieb nahm. Es kam, wie es kommen musste: Der Alkolenker fabrizierte einen Unfall, bei dem er schwer verletzt wurde.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.15 Uhr. Der 27-Jährige war laut Angaben der Polizei im Bereich des Südtiroler Platzes mit einem E-Scooter unterwegs. Plötzlich „touchierte er eine Verkehrsinsel und kam zu Sturz“.
Alkotest verlief positiv
Bei dem Unfall zog sich der Deutsche eine schwere Verletzung zu. Die Rettung lieferte ihn in die Innsbrucker Klinik ein. „Ein Alkoholtest verlief positiv“, heißt es abschließend von den Ermittlern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.