Ronaldo Makes History
LIVE: Goal number five! Portugal is unstoppable
A Redemption Match for Cristiano Ronaldo: After facing fierce criticism following their World Cup opener, Portugal won their second Group K match against Uzbekistan by a decisive 5-0 margin. The superstar shone with a brace and is now the only player to have scored in six World Cups.
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Final Score:
Portugal – Uzbekistan 5–0 (3–0)
Houston, 68,777 spectators, Referee Jayed (MAR)
Goals: 1–0 (6') Ronaldo, 2–0 (17') Mendes (free kick), 3–0 (39') Ronaldo, 4–0 (60') Nematov (own goal), 5–0 (87') Leao
Yellow cards: Veiga and Xamrobekov
Portugal: Costa – Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes – Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao) – Neto (46' Conceicao), Fernandes, Felix (63' Trincao) – Ronaldo
Uzbekistan: Nematov – Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov – Karimov (92' Jiyanov), Xamrobekov (46. Mozgovoy), Shukurov (92. Esanov), Nasrullaev (46. Alijonov) – Ganiev, Shomurodov, Fayzullaev (73. Sergeev)
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