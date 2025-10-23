Gastro-Profi plant See-Lokal mit XXL-Sandterrasse

Während viele Wirte in schwierigen Zeiten aufgeben, wagt ein oberösterreichischer Gastro- und Catering-Profi den mutigen Schritt nach vorne. Am Ufer eines beliebten Linzer Sees plant er ein völlig neues Konzept – mit dem Ziel, den Gästen wieder echtes Sommerfeeling zu bringen. Die Krone hat die Details.
Während vielerorts Wirte über steigende Kosten und Personalmangel klagen und so manches Traditionsgasthaus seine Türen für immer schließt, geht einer nun den entgegengesetzten Weg: Roman Haidinger, der umtriebige Catering-Profi aus Oftering, startet ein neues Projekt. Gegenüber der „Krone“ verrät Haidinger: „Ich werde dem Seewirt am Pichlinger See neues Leben einhauchen.“ Die Verträge mit dem Eigentümer, der Linz AG, sind bereits unter Dach und Fach – nun geht es ans Sanieren und Renovieren.
