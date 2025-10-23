Gastro-Profi plant See-Lokal mit XXL-Sandterrasse

Während vielerorts Wirte über steigende Kosten und Personalmangel klagen und so manches Traditionsgasthaus seine Türen für immer schließt, geht einer nun den entgegengesetzten Weg: Roman Haidinger, der umtriebige Catering-Profi aus Oftering, startet ein neues Projekt. Gegenüber der „Krone“ verrät Haidinger: „Ich werde dem Seewirt am Pichlinger See neues Leben einhauchen.“ Die Verträge mit dem Eigentümer, der Linz AG, sind bereits unter Dach und Fach – nun geht es ans Sanieren und Renovieren.