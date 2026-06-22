Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln

Seit der WM-Auslosung fiebert ganz Österreich dem Spiel gegen Weltmeister Argentinien entgegen. Heute um 19 Uhr ist es endlich so weit – das Match gegen Messi & Co steht auf dem Programm. Das ÖFB-Team will zumindest einen Punkt holen. Europameister Spanien hingegen ist nach dem 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien wieder in der Spur. Stefan Maierhofer und Marco Cornelius nehmen den Spieltag im „WM-Studio“ noch einmal unter die Lupe.