Journalist wird von FIFA für restliche WM gesperrt

Erstmals Rot wegen neuer Regel

Hintergrund des Ausrasters: Die Rote Karte für Paraguays Miguel Almiron, der in einem Disput mit einem türkischen Gegenspieler beim Spiel am Samstag seinen Mund hinter der Hand verborgen hatte und somit aufgrund der neuen Regel als erster Spieler vom Platz flog. Die FIFA fand die Beschimpfungen aber weniger amüsant und entzog nun Vera die Akkreditierung für die restliche WM.