Journalist wird von FIFA für restliche WM gesperrt

Diese Kritik ging den Verantwortlichen offenbar zu weit – denn nach seinem verbalen Ausraster beim Spiel gegen die Türkei wurde nun einem paraguayischen Radiokommentator die Akkreditierung für das Großereignis in den USA, Kanada und Mexiko entzogen.
„Sie haben den Fußball getötet. FIFA, ihr habt den Fußball getötet“, schimpfte Kommentator Jorge Vera und teilte auch gegen den FIFA-Präsidenten aus: „Infantino, du bist verantwortlich hierfür. Eine Schande!“ Und die ohnehin schon extreme verbale Entgleisung des Journalisten ging live on Air in die Verlängerung: „Alejandro Dominguez (Anm. Präsident des südamerikanischen Verbandes), weniger Fotos mit Infantino. Lass dir ein paar Eier wachsen. Ihr scheiß Diebe!“
Erstmals Rot wegen neuer Regel
Hintergrund des Ausrasters: Die Rote Karte für Paraguays Miguel Almiron, der in einem Disput mit einem türkischen Gegenspieler beim Spiel am Samstag seinen Mund hinter der Hand verborgen hatte und somit aufgrund der neuen Regel als erster Spieler vom Platz flog. Die FIFA fand die Beschimpfungen aber weniger amüsant und entzog nun Vera die Akkreditierung für die restliche WM.
„Kein gutes Vorbild“
Der Journalist entschuldigte sich mittlerweile aber via Social Media. „Was ich gesagt habe, war falsch und es liegt an mir, die Verantwortung dafür zu übernehmen.“ Und weiter: „In diesen Sekunden war ich kein gutes Vorbild!“
Zumindest sein Arbeitgeber dürfte weiterhin hinter ihm stehen und kritisierte in einer Stellungnahme die Entscheidung der FIFA und bat darum, die Entscheidung zu revidieren.
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