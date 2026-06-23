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Vertrag bis 2029

Burgenländer Steinwender wechselt nach Deutschland

Fußball International
23.06.2026 18:45
Michael Steinwender hat einen neuen Verein.
Michael Steinwender hat einen neuen Verein.(Bild: Steinwender/Hearts)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Burgenländer Michael Steinwender ist vom schottischen Fußball-Vizemeister Hearts of Midlothian zum deutschen Zweitligisten VfL Bochum gewechselt. Der 26-jährige Innenverteidiger unterzeichnete am Dienstag einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag. 

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„Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 m groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten“, sagte Bochums Fußball-Direktor Simon Zoller.

Steinwender spielte in der Vergangenheit in Österreich im Erwachsenenbereich bei Mattersburg, St. Pölten und Hartberg. Nach einer Station in Schweden bei IFK Värnamo war er seit Anfang 2025 in Schottland tätig. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

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