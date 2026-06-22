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26 Meter, 70 Tonnen

Besonderes Geschenk für Messi vor Duell mit ÖFB

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 10:07
Die neue Messi-Statue in Cutral Co
Die neue Messi-Statue in Cutral Co(Bild: AP/Nestor Ponce)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Besondere Motivationsspritze vor dem WM-Duell mit Österreich: Die argentinische Kleinstadt Cutral Co hat dem argentinischen Superstar Lionel Messi eine riesengroße Statue gewidmet!

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Das spezielle Geschenk für den 38-Jährigen ist 26 Meter hoch, wiegt satte 70 Tonnen und zeigt Messi jubelnd mit dem WM-Pokal 2022 zwischen den Beinen.

Historischer Treffer?
Messi könnte gegen Österreich eine historische Bestmarke knacken: Trifft der achtmalige Weltfußballer auch gegen das ÖFB-Team, würde er den Deutschen Miroslav Klose übertrumpfen und mit dann 17 Toren zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufsteigen.

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Triplepack zum WM-Auftakt
Der Volksheld der Argentinier wird zwei Tage nach der Partie 39 Jahre alt, zum alten Eisen zählt er aber noch lange nicht, wie sein Triplepack zum WM-Auftakt gegen Algerien (3:0) zeigte.

Bleibt zu hoffen, dass unser Team heute (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Dallas Messi in Schach halten kann …

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