Besonderes Geschenk für Messi vor Duell mit ÖFB

Besondere Motivationsspritze vor dem WM-Duell mit Österreich: Die argentinische Kleinstadt Cutral Co hat dem argentinischen Superstar Lionel Messi eine riesengroße Statue gewidmet!
Das spezielle Geschenk für den 38-Jährigen ist 26 Meter hoch, wiegt satte 70 Tonnen und zeigt Messi jubelnd mit dem WM-Pokal 2022 zwischen den Beinen.
Historischer Treffer?
Messi könnte gegen Österreich eine historische Bestmarke knacken: Trifft der achtmalige Weltfußballer auch gegen das ÖFB-Team, würde er den Deutschen Miroslav Klose übertrumpfen und mit dann 17 Toren zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufsteigen.
Triplepack zum WM-Auftakt
Der Volksheld der Argentinier wird zwei Tage nach der Partie 39 Jahre alt, zum alten Eisen zählt er aber noch lange nicht, wie sein Triplepack zum WM-Auftakt gegen Algerien (3:0) zeigte.
Bleibt zu hoffen, dass unser Team heute (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Dallas Messi in Schach halten kann …
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