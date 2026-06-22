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„Keine Angst“

Im „Spiel des Lebens“ nächsten Weltstar stoppen!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 09:39
Dansos heutige Aufgabe: Lionel Messi in Schach halten.
Dansos heutige Aufgabe: Lionel Messi in Schach halten.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MICHAEL STEELE)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Österreich geht mit Respekt, aber ohne Angst in das Highlight-Duell gegen Argentinien und Lionel Messi (19 Uhr/hier im Sportkrone.at-Liveticker). Große Namen ließen diese ÖFB-Generation noch nie in Ehrfurcht erstarren. 

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Die „Krone“ berichtet aus Dallas

Argentinien, der amtierende Weltmeister, das Land von Diego Maradona, jetzt getragen von Lionel Messi. Das alles auf der größtmöglichen Bühne, bei der WM im Milliarden-Tempel von Dallas.

Danso (re.) und Lienhart (li.) machten auch gegen Frankreichs Star Kylian Mbappe und Norwegens ...
Danso (re.) und Lienhart (li.) machten auch gegen Frankreichs Star Kylian Mbappe und Norwegens Überflieger Erling Haaland gute Figur.(Bild: Krone KREATIV/AFP, Mario Urbantschitsch)

Mehr geht nicht!
Seit Monaten fiebert ganz (Fußball-)Österreich auf den heutigen Tag hin. Und die Ausgangslage ist ideal: Nach dem 3:1 gegen Jordanien kann die Truppe von Ralf Rangnick befreit aufspielen. Schon mit einem Punkt wäre man vorzeitig, noch vor dem Duell mit Algerien, fix im Sechzehntelfinale. Doch dieses Spiel ist größer als die Tabelle. Vielleicht das größte Spiel in unserer Fußball-Geschichte. Trotz Cordoba 1978 – auch da wurde ja ein regierender Weltmeister (wie Uruguay 1954) besiegt. Für die aktuelle Generation ist es mit Österreich aber das Spiel ihres Lebens. Vorerst. Die WM geht ja weiter

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Aber heute ist das (erste) Highlight: „Argentinien ist vielleicht die größte Nation“, sagte Marko Arnautovic. Konrad Laimer widerspricht nicht: „Wir wollen uns ja mit den Besten messen.“ Und mehr – Philipp Lienhart: „Unschlagbar ist keiner!“ Der wie fast alle Teamspieler bei der Gretchenfrage des Weltfußballs – Messi oder Ronaldo – für „La Pulga“ stimmt.

„Wir haben Respekt, aber keine Angst“, bekräftigt Paul Wanner. Denn Österreich hat schon bewiesen, dass auch die ganz großen Superstars zu stoppen sind. Auch diese Generation:

  • Beim 0:0 gegen Portugal bei der EURO 2016, schon mit Alaba, Arnautovic und Schöpf, verzweifelte Cristiano Ronaldo, der sogar einen Elfer verschoss.
  • Bei der EURO 2024 machte Frankreichs Kylian Mbappe gegen Danso und Co. fast keinen Stich, verlor man nur wegen eines Eigentores 0:1. Danach wurde Polens Robert Lewandowski beim 3:1 komplett abmontiert.
  • Auch Erling Haaland wurde in der Nations League beim 5:1 völlig aus dem Spiel genommen. Doch Messi, mit einem Hattrick in die WM gestartet, ist nochmals ein anderer Superlativ. „Viele haben versucht, ihn zu stoppen, keiner hat es hinbekommen“, spricht Danso aus eigener Erfahrung aus Frankreich (siehe Statistik re.). „Aber solange wir ein Tor mehr machen, ist es okay für mich.“
(Bild: Krone KREATIV/Kronen Zeitung)

Kapitän Alaba hat Messi mit den Bayern bereits dreimal besiegt, sogar Barca mit 8:2 gedemütigt. Er weiß, wie es geht! Doch Argentinien ist noch viel mehr als „nur“ König Messi – bei der Scaloni-Truppe sind alle Weltklasse. Umso mehr hat Österreich nichts zu verlieren. Es ist das Spiel ihres Lebens. Und die ganze Welt sieht zu!

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