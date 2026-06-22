Im „Spiel des Lebens“ nächsten Weltstar stoppen!

Mehr geht nicht!

Seit Monaten fiebert ganz (Fußball-)Österreich auf den heutigen Tag hin. Und die Ausgangslage ist ideal: Nach dem 3:1 gegen Jordanien kann die Truppe von Ralf Rangnick befreit aufspielen. Schon mit einem Punkt wäre man vorzeitig, noch vor dem Duell mit Algerien, fix im Sechzehntelfinale. Doch dieses Spiel ist größer als die Tabelle. Vielleicht das größte Spiel in unserer Fußball-Geschichte. Trotz Cordoba 1978 – auch da wurde ja ein regierender Weltmeister (wie Uruguay 1954) besiegt. Für die aktuelle Generation ist es mit Österreich aber das Spiel ihres Lebens. Vorerst. Die WM geht ja weiter