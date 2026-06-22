Im „Spiel des Lebens“ nächsten Weltstar stoppen!

Österreich geht mit Respekt, aber ohne Angst in das Highlight-Duell gegen Argentinien und Lionel Messi (19 Uhr/hier im Sportkrone.at-Liveticker). Große Namen ließen diese ÖFB-Generation noch nie in Ehrfurcht erstarren.
Die „Krone“ berichtet aus Dallas
Argentinien, der amtierende Weltmeister, das Land von Diego Maradona, jetzt getragen von Lionel Messi. Das alles auf der größtmöglichen Bühne, bei der WM im Milliarden-Tempel von Dallas.
Mehr geht nicht!
Seit Monaten fiebert ganz (Fußball-)Österreich auf den heutigen Tag hin. Und die Ausgangslage ist ideal: Nach dem 3:1 gegen Jordanien kann die Truppe von Ralf Rangnick befreit aufspielen. Schon mit einem Punkt wäre man vorzeitig, noch vor dem Duell mit Algerien, fix im Sechzehntelfinale. Doch dieses Spiel ist größer als die Tabelle. Vielleicht das größte Spiel in unserer Fußball-Geschichte. Trotz Cordoba 1978 – auch da wurde ja ein regierender Weltmeister (wie Uruguay 1954) besiegt. Für die aktuelle Generation ist es mit Österreich aber das Spiel ihres Lebens. Vorerst. Die WM geht ja weiter
Aber heute ist das (erste) Highlight: „Argentinien ist vielleicht die größte Nation“, sagte Marko Arnautovic. Konrad Laimer widerspricht nicht: „Wir wollen uns ja mit den Besten messen.“ Und mehr – Philipp Lienhart: „Unschlagbar ist keiner!“ Der wie fast alle Teamspieler bei der Gretchenfrage des Weltfußballs – Messi oder Ronaldo – für „La Pulga“ stimmt.
„Wir haben Respekt, aber keine Angst“, bekräftigt Paul Wanner. Denn Österreich hat schon bewiesen, dass auch die ganz großen Superstars zu stoppen sind. Auch diese Generation:
Kapitän Alaba hat Messi mit den Bayern bereits dreimal besiegt, sogar Barca mit 8:2 gedemütigt. Er weiß, wie es geht! Doch Argentinien ist noch viel mehr als „nur“ König Messi – bei der Scaloni-Truppe sind alle Weltklasse. Umso mehr hat Österreich nichts zu verlieren. Es ist das Spiel ihres Lebens. Und die ganze Welt sieht zu!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.