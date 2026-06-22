Sabitzer vor 100. Länderspiel: „Geht einem nahe“

„Wenn du den Ort siehst, das Stadion, den Gegner, dann ist das etwas, das einen stolz macht“, sagte Sabitzer über sein Jubiläum. „Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen.“ Man wisse aber auch, wer auf der anderen Seite stehe – eine „sehr, sehr gute Mannschaft mit einem absoluten Ausnahmespieler“ in Lionel Messi. „Die werden uns das Leben schwer machen. Es wird sehr wichtig sein, dass wir bei uns bleiben, unseren Plan verfolgen, um ihnen weh zu tun auf dem Platz.“