Zidane: Entscheidung um Stammplatz gefallen

„Traum eines jeden Kindes“

Luca Zidane gehört erst seit kurzer Zeit zum algerischen Nationalteam. Der in Frankreich geborene Torhüter hatte – ebenso wie sein älterer Bruder Enzo – zuvor für die französischen Nachwuchs-Nationalmannschaften gespielt. Erst im vergangenen Jahr entschied er sich für einen Verbandswechsel und läuft seither für Algerien auf. „Mein Vater hat sich gefreut, denn er wusste, dass ich das unbedingt machen wollte. Bei einer Weltmeisterschaft spielen zu können, ist der Traum eines jeden Kindes“, sagte Zidane über seine Entscheidung für die „Wüstenfüchse“.