Einbrecher erbeuten gleich sechs Bargeldtresore

Spektakulärer Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf Samstag mitten in Innsbruck! Drei maskierte Männer erbeuteten in einem Beherbergungsbetrieb gleich sechs Bargeldtresore und konnten flüchten. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr. Die drei Unbekannten verschafften sich Zugang zu einem Beherbergungsbetrieb am Mitterweg und drangen gezielt in das Rezeptionsbüro ein. Dort entwendeten sie insgesamt sechs Bargeldtresore.
Tresor war auf Holzplatte befestigt
Besonders auffällig: Einer der Tresore war noch auf einer rund 100 mal 40 Zentimeter großen Holzplatte befestigt – ein Umstand, der die Flucht der Täter offenbar erschwerte.
Flucht über Parkplatz von Schnellimbiss
Nach der Tat ergriffen die Männer die Flucht über den Parkplatz einer angrenzenden Schnellimbiss-Filiale. Von dort dürfte die Fluchtroute laut Ermittlungen weiter entlang der Hans-Flöckinger-Promenade in westliche Richtung geführt haben – möglicherweise Richtung Karwendelbrücke oder in den Bereich Uferstraße bzw. Dr.-Stumpf-Straße.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Polizei geht davon aus, dass die Täter im Nahbereich möglicherweise von Passanten wahrgenommen wurden und setzt daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Die drei Männer waren etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatten eine auffallend schlanke Statur“, erklärt die Polizei. Sie waren komplett dunkel gekleidet, mit schwarzen Bandana-Tüchern und Kapuzen.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Innsbruck-Flughafen unter der Nummer 059133/7581 oder jede andere Dienststelle entgegen.
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