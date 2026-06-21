Einbrecher erbeuten gleich sechs Bargeldtresore

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter im Nahbereich möglicherweise von Passanten wahrgenommen wurden und setzt daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. „Die drei Männer waren etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß und hatten eine auffallend schlanke Statur“, erklärt die Polizei. Sie waren komplett dunkel gekleidet, mit schwarzen Bandana-Tüchern und Kapuzen.