Brüder-Paar verletzte Türsteher und Polizisten

Ein aggressiver Lokalbesucher sorgte am Freitagabend in Kufstein in Tirol für einen Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten. Nachdem der 33-jährige Österreicher von Security-Mitarbeitern eines Lokals mehrfach abgewiesen worden war, eskalierte die Situation völlig. Am Ende wurden mehrere Personen verletzt, ein Polizeiauto beschädigt und zwei Brüder angezeigt.
Kurz nach 21 Uhr war der 33-Jährige aufgrund seines aggressiven Verhaltens wiederholt von Security-Mitarbeitern abgewiesen worden. Doch anstatt sich damit abzufinden, soll der Mann einen Security-Mitarbeiter im Gesicht verletzt haben.
Dienstfahrzeug beschädigt
Als die alarmierte Polizei einschritt und den Österreicher festnehmen wollte, setzte er sich laut den Ermittlern massiv zur Wehr. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Zudem beschädigte der Mann ein Dienstfahrzeug der Polizei.
Bruder mischte sich ein
Doch damit nicht genug: Während der laufenden Amtshandlung griff auch der 29-jährige Bruder des Festgenommenen ein. Er soll eine Polizistin verletzt haben, die ebenfalls im Einsatz stand.
Die beiden Brüder werden nun wegen mehrerer Delikte, darunter versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Sachbeschädigung, bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.
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