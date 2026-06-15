Brüder-Paar verletzte Türsteher und Polizisten

Ein aggressiver Lokalbesucher sorgte am Freitagabend in Kufstein in Tirol für einen Polizeieinsatz mit mehreren Verletzten. Nachdem der 33-jährige Österreicher von Security-Mitarbeitern eines Lokals mehrfach abgewiesen worden war, eskalierte die Situation völlig. Am Ende wurden mehrere Personen verletzt, ein Polizeiauto beschädigt und zwei Brüder angezeigt.