Badegast (22) bedrohte Securitys mit Klappmesser

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung am Freitagnachmittag im Tivoli Schwimmbad in Innsbruck. Zunächst verwiesen Securitymitarbeiter zwei Badegäste (22 und 23), da sie gegen die Hausordnung verstoßen haben. Einer der Männer versetzte einem Mitarbeiter einen Kopfstoß. Ein unbeteiligter Mann bedrohte daraufhin die Securitys mit einem Klappmesser.
Wohl zu heiß war es zwei Badegästen am Donnerstag gegen 16.45 Uhr im Tivoli Schwimmbad. Ein 22-jähriger Somalier und ein 23-jähriger Kameruner wurden vom Sicherheitspersonal wegen des Verstoßes gegen die Hausordnung des Schwimmbades verwiesen.
Dem 22-Jährigen dürfte dies nicht gepasst haben und versetzte dem 31-jährigen Securitymitarbeiter einen Kopfstoß. Daraufhin mischte sich auch ein bis dahin unbeteiligter 22-jähriger Afghane ein.
Mit Klappmesser Security bedroht
Der Mann bedrohte die beiden Bediensteten mit einem Klappmesser. Mehrere Polizeistreifen wurden alarmiert und brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. „Die beiden Securitymitarbeiter sowie der Somalier und der von der Polizei festgenommene afghanische Staatsangehörige wurden nur leicht verletzt“, heißt es seitens der Exekutive.
Das Messer wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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