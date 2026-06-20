Badegast (22) bedrohte Securitys mit Klappmesser

Mit Klappmesser Security bedroht

Der Mann bedrohte die beiden Bediensteten mit einem Klappmesser. Mehrere Polizeistreifen wurden alarmiert und brachten die Situation schließlich unter Kontrolle. „Die beiden Securitymitarbeiter sowie der Somalier und der von der Polizei festgenommene afghanische Staatsangehörige wurden nur leicht verletzt“, heißt es seitens der Exekutive.