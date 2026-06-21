Radfahrerin (12) von Auto erfasst und verletzt

Mädchen trug keinen Helm

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zur Kollision zwischen dem Auto und der jungen Radfahrerin. Die Zwölfjährige, die keinen Helm getragen hatte, wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf sowie am rechten Knie. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber „Martin 2“ ins Krankenhaus Zams geflogen.