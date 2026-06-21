Radfahrerin (12) von Auto erfasst und verletzt

Gleich zwei schwere Fahrradunfälle ereigneten sich am Sonntag in Tirol: Im Paznaun wurde ein zwölfjähriges Mädchen mit ihrem E-Mountainbike von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Wenige Stunden zuvor war im Gaistal ein Mountainbiker über einen Abhang gestürzt. In beiden Fällen mussten Notarzthubschrauber ausrücken.
Dramatische Szenen spielten sich kurz nach Mittag in See im Paznaun ab. Eine zwölfjährige Österreicherin war gegen 13 Uhr mit ihrem E-Mountainbike auf der Gemeindestraße im Ortsteil Klaus talwärts unterwegs. „Zeitgleich lenkte ein 34-jähriger Serbe seinen Pkw bergwärts in die Gegenrichtung“, heißt es seitens der Polizei.
Mädchen trug keinen Helm
Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zur Kollision zwischen dem Auto und der jungen Radfahrerin. Die Zwölfjährige, die keinen Helm getragen hatte, wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf sowie am rechten Knie. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber „Martin 2“ ins Krankenhaus Zams geflogen.
E-Mountainbike ist Schrott
Während am E-Mountainbike Totalschaden entstand, wurde der Pkw nur leicht beschädigt. „Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen“, so die Exekutive.
Schwerer Sturz im Gaistal
Bereits am Vormittag hatte sich im Gaistal im Gemeindegebiet von Mieming ein weiterer schwerer Fahrradunfall ereignet. Ein 59-jähriger Österreicher war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Fahrweg von der Ehrwalder Alm in Richtung Leutasch unterwegs.
Aus bisher unbekannter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte neben dem Weg rund drei Meter einen Abhang hinunter. Dabei zog er sich Verletzungen im Oberkörperbereich zu.
Ins Spital nach Garmisch geflogen
Die Bergrettung Ehrwald übernahm die Erstversorgung des Verunglückten. Anschließend wurde er vom Notarzthubschrauber „RK2“ zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Garmisch geflogen.
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