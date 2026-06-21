Plötzlicher Tod mit 38! Wales-Held trauert um Sohn

„(Meine Frau) Jill und ich sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Sohnes Alex. Alex war ein wunderbarer Sohn, Bruder von Curtis und Xenna, hingebungsvoller Ehemann von Jessica und Vater ihrer beiden wunderschönen Kinder Sebastian und Leonardo“, so Mark Hughes.