Plötzlicher Tod mit 38! Wales-Held trauert um Sohn

Der walisische Ex-Fußball-Nationalspieler Mark Hughes trauert um seinen Sohn Alex!
Wie die League Managers Association (LMA) laut Medien im Namen von Mark Hughes mitteilte, ist dessen Sohn mit 38 Jahren gestorben.
„(Meine Frau) Jill und ich sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Sohnes Alex. Alex war ein wunderbarer Sohn, Bruder von Curtis und Xenna, hingebungsvoller Ehemann von Jessica und Vater ihrer beiden wunderschönen Kinder Sebastian und Leonardo“, so Mark Hughes.
Arbeitete beim Drittligisten Grimsby Town
Mark Hughes spielte einst u.a. bei Bayern München, Manchester United, Chelsea und FC Barcelona. 72 Länderspiele bestritt der nun 62-Jährige für Wales. Alex Hughes arbeitete beim Drittligisten Grimsby Town, er war für die Kaderplanung in leitender Funktion verantwortlich.
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