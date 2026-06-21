Glatzkopf gibt 12.000 im Monat für Friseur aus

Man glaubt es kaum, aber US-Boxlegende und Multimillionär Floyd „Money“ Mayweather scheint bei den liquiden Mitteln langsam an seine Grenzen zu kommen. Bei seinem Lebensstil trotz Milliarden-Einnahmen nicht ganz verwunderlich. Er soll ja auch nicht der erste Superstar sein, der nicht ganz so gut mit dem Geld umgeht ...
Ironie ist, wenn man im Spitznamen „Money“ heißt und dann sein ganzes Geld verprasst. Gut, noch hat Box-Legende Floyd Mayweather, der mit einem perfekten Rekord von 50-0 in seiner Laufbahn eine Milliarde umgesetzt haben soll, im Anlagevermögen genug Reserven. Zuletzt strudelte der 49-Jährige aber an der liquiden Front. Er wäre nicht der erste Sportler, der die Redewendung „mehr Geld zu haben, als man ausgeben kann“ eindrucksvoll widerlegen würde
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