Glatzkopf gibt 12.000 im Monat für Friseur aus

Ironie ist, wenn man im Spitznamen „Money“ heißt und dann sein ganzes Geld verprasst. Gut, noch hat Box-Legende Floyd Mayweather, der mit einem perfekten Rekord von 50-0 in seiner Laufbahn eine Milliarde umgesetzt haben soll, im Anlagevermögen genug Reserven. Zuletzt strudelte der 49-Jährige aber an der liquiden Front. Er wäre nicht der erste Sportler, der die Redewendung „mehr Geld zu haben, als man ausgeben kann“ eindrucksvoll widerlegen würde