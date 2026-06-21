Wyndham Clark führt vor Schlusstag der US Open!

Golf-Profi Wyndham Clark steht vor dem Sieg bei den US Open! Der 32-jährige US-Amerikaner baute seine Führung vor der Schlussrunde am Sonntag auf sechs Schläge aus. Bei den bisherigen 125 Austragungen hat kein Führender am letzten Tag einen derart großen Vorsprung verspielt. Clark, US-Open-Sieger 2023, hat vier schlaggleiche Verfolger, darunter Weltranglisten-Leader Scottie Scheffler. Mit ihm wird er die Schlussrunde spielen. Der Österreicher Sepp Straka hatte den Cut verpasst ...