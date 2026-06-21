Nichte: „Mein Onkel Donald ist ein Frauenfeind“

Trump zunehmend isoliert?

Sie erwartet, dass sich die Lage des US-Präsidenten künftig weiter verschlechtern werde. Ihrer Einschätzung nach sei Trump bewusst, dass der Krieg gegen den Iran sowohl für ihn persönlich als auch für die USA ein Desaster sei. Trump sei auch zunehmend isoliert, wie jüngst beim G7-Gipfel erkennbar gewesen sei. Dadurch gerate er immer mehr in die Defensive und greife Verbündete an. „Wie Meloni inzwischen selbst feststellen muss, richtet sich Donald am Ende immer gegen seine Verbündeten, weil sie für ihn nie loyal genug sein können“, ergänzte die Nichte des US-Präsidenten.