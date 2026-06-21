Coup! Steirer holt Benzema nach Österreich

Während gefühlt die ganze Welt nach Übersee zur Fußball-WM blickt, tüfteln in heimischen Gefilden die Macher der Fußball-Camps daran, wie jedes Jahr den ein oder anderen Top-Klub in der Sommervorbereitung nach Österreich zu holen. Die Branche wird komplizierter, den Steirern von IFCS ist aber ein Coup gelungen.
Die Zeiten, in denen Teams wie Real Madrid, Arsenal, Paris oder AS Rom zuhauf und regelmäßig nach Österreich zur Vorbereitung kamen, sind weitgehend vorbei. Immer öfter zieht es Top-Klubs entweder in die USA oder den arabischen Raum – Geld regiert die Welt! Das spüren auch die Camp-Organisatoren von IFCS (International Football Camp Styria), die heuer ein weiteres Problem haben. Aufgrund der Sanierungsarbeiten im Stadion Liebenau können keine internationalen Tests in Graz ausgetragen werden.
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