Coup! Steirer holt Benzema nach Österreich

Die Zeiten, in denen Teams wie Real Madrid, Arsenal, Paris oder AS Rom zuhauf und regelmäßig nach Österreich zur Vorbereitung kamen, sind weitgehend vorbei. Immer öfter zieht es Top-Klubs entweder in die USA oder den arabischen Raum – Geld regiert die Welt! Das spüren auch die Camp-Organisatoren von IFCS (International Football Camp Styria), die heuer ein weiteres Problem haben. Aufgrund der Sanierungsarbeiten im Stadion Liebenau können keine internationalen Tests in Graz ausgetragen werden.