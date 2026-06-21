Die Polizei stellt klar: Hier hört der Spaß auf

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.06.2026 12:30
In Argentiniens Camp achten viele Polizisten auf die Sicherheit.
In Argentiniens Camp achten viele Polizisten auf die Sicherheit.(Bild: Christian Reichel)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Im Schulbus zum Klassenprimus: Der Weg zu Argentiniens Training mit dem Superstar führt über scharfe Sicherheitskontrollen. Wortspenden des Teams gibt es nur vor Spielen.

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Gemma Messi schauen! Für das Turnier akkreditierte Medienvertreter haben bei der WM in den USA öfter die Chance, den Superstar mit Argentinien aus nächster Nähe zu verfolgen. Siebenmal öffneten sich bislang die Tore zum rund 30 Autominuten vom Stadtzentrum entfernten „Compass Minerals National Performance“-Trainingszentrum von Sporting Kansas City, dem Schlusslicht der Major League Soccer.

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