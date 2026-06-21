Die Polizei stellt klar: Hier hört der Spaß auf

Gemma Messi schauen! Für das Turnier akkreditierte Medienvertreter haben bei der WM in den USA öfter die Chance, den Superstar mit Argentinien aus nächster Nähe zu verfolgen. Siebenmal öffneten sich bislang die Tore zum rund 30 Autominuten vom Stadtzentrum entfernten „Compass Minerals National Performance“-Trainingszentrum von Sporting Kansas City, dem Schlusslicht der Major League Soccer.