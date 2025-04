So warf der grüne Ex-Landesrat Daniel Zadra Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor, für Radweginfrastruktur zugesagte Fördergelder des Bundes nicht abzuholen. Wallner antwortete mit der Feststellung, dass Zadra Ausbau-Zusagen in den Regionen „hinter meinem Rücken gemacht“ habe. Es stünden 130 Millionen Euro im Raum, erklärte Wallner. Und auch Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ), der das Ressort von Zadra übernommen hat, gab sich am Mittwoch keineswegs zimperlich. In Richtung Zadra unkte er: „Sie haben in einer Art ‘Rad-Größenwahn‘ gelebt, wir räumen das aktuell auf.“