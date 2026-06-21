Warum Kevin Danso statt David Alaba spielen könnte

Der ÖFB wurde in Phoenix, Arizona fündig, dort wurde die Kiefer-Spezialschiene für Stefan Posch angefertigt. Zweimal musste der Verteidiger dafür nach Los Angeles, am Samstag hat der 28-Jährige damit bereits trainiert. „Er hat keine Schmerzen“, gab Marko Arnautovic grünes Licht für Posch.