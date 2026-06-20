No one has ever done that
Germany’s Neuer is now the World Cup’s all-time leading goalkeeper
Now Manuel Neuer is also the greatest World Cup goalkeeper of all time! With his appearance against Ivory Coast, the 40-year-old German has now played in goal at a World Cup 21 times—no one has ever done that before!
Until now, Neuer shared the top spot on this list with France’s Hugo Lloris, but with his appearance against Ivory Coast, he surpassed him and is now the sole record-holder.
What’s more, this is already the fifth World Cup for the five-time World Goalkeeper of the Year—only Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have appeared more often at FIFA’s flagship event, with six tournaments each.
Retirement from Retirement
And all of this, just two years after his retirement! But German national team coach Julian Nagelsmann promptly reinstated the 2014 World Cup champion as the number one goalkeeper—qualifying-round goalkeeper Oliver Baumann was demoted.
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