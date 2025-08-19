Alte Liftanlage macht Gletscherschmelze deutlich

„Wahrscheinlich war der Lift Anfang der 70er-Jahre ausschließlich für den Sommerbetrieb vorgesehen“, vermutet Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. Verlaufen sein dürfte die Anlage damals vom Hallstätter Gletscher in Richtung Dirndl, aber etwa 40 Meter höher, als sie nun gefunden wurde. „Früher war im oberen Bereich des Gletschers viel mehr Schnee. Der Lift wurde damals am Eis errichtet. Irgendwann dürfte er eingeschneit und nicht mehr freigelegt worden sein. Allmählich hat sich Eis rundherum gebildet und im Laufe der Jahrzehnte ist er mit dem Eis nach unten gesunken“, erklärt Reingruber.