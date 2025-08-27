Gletscher schmilzt rasant: „Bitte bleibt am Weg!“

Die Gletscherschmelze am Dachstein geht rasant voran, die jahrtausendealte Verbindung zweier Gletscher könnte in wenigen Tagen Geschichte sein. Sicherheit der Besucher, Versorgung der Hütte: Viele Fragen sind offen. Alpenverein und Planai-Bahnen müssen rasch reagieren.
„Ich bin jeden zweiten oder dritten Tag oben am Gletscher, die Veränderungen erfolgen unglaublich rasant“, sagt Planai-Geschäftsführer Georg Bliem. Alle Experten sind sich einig: Die etwa 3500 Jahre alte Verbindung zwischen Schladminger und Hallstätter Gletscher ist aufgrund des Schneemangels bald Geschichte. Ob schon in einer Woche oder doch erst etwas später, „das ist Kaffeesudlesen“, so Bliem.
Neue „Schicksalsgemeinschaft“
Klar ist: Wenn es soweit ist, wird die Situation sofort vor Ort begutachtet. „Der Alpenverein und die Planai-Bahnen sind jetzt eine Schicksalsgemeinschaft“, sagt Bliem nach einem gemeinsamen „Gipfeltreffen“ am Dienstag. Viele Fragen sind zu klären, etwa die Versorgung der erst vor sechs Jahren neu eröffneten Seethalerhütte. Das werden wohl zunächst Hubschrauber übernehmen müssen.
„Noch können wir die Verbindung halten“
Derzeit ist die Hütte über einen durchgehenden Schnee-Wanderweg für Besucher erreichbar. „Wir schieben viel Schnee und Eis hin und her, um den Weg anzupassen, und können die Verbindung noch halten. Sollte es in den Nächten weiterhin unter null Grad haben, sind wir zuversichtlich, dass das noch länger gelingt“, so Bliem, der betont: „Bitte unbedingt am Weg bleiben, nur dort ist es sicher!“
Welche Lösung könnte es für die Zukunft geben? Skeptisch ist Bliem, was eine mögliche Brücke betrifft. Auch eine komplette Verlegung des Weges ist schwierig: „Wir können ja keine Felsen sprengen!“ Zumindest zu Beginn wird die Hütte im Sommer wohl nur für Bergsteiger mit Steigeisen erreichbar sein.
Kommentare
