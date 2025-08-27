Gletscher schmilzt rasant: „Bitte bleibt am Weg!“

„Noch können wir die Verbindung halten“

Derzeit ist die Hütte über einen durchgehenden Schnee-Wanderweg für Besucher erreichbar. „Wir schieben viel Schnee und Eis hin und her, um den Weg anzupassen, und können die Verbindung noch halten. Sollte es in den Nächten weiterhin unter null Grad haben, sind wir zuversichtlich, dass das noch länger gelingt“, so Bliem, der betont: „Bitte unbedingt am Weg bleiben, nur dort ist es sicher!“