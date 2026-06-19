Sturmwarnleuchten in Salzburg werden aufgerüstet

Ordentlich investiert wird in Salzburg noch bis 2029 in die Sicherheit an den heimischen Seen. Dabei werden die Sturmwarnleuchten mittels LED-Lampen auf den neuesten Stand gebracht. Das orange Warnlicht ist vor allem für Wassersportler gedacht – die beim Aufleuchten umgehend die Seen verlassen sollen.
Insgesamt knapp 530.000 Euro steckt das Land Salzburg hier noch bis 2029 in Warnleuchten an sieben Seen. Begonnen hat die Umrüstung am Fuschlsee, Grabensee, Mattsee, Obertrumer See, Wallersee, Wolfgangsee und Zeller See bereits 2024.
Die 22 Lichtsignale sollen vom Wasser aus so gut wie möglich zu sehen sein. Sobald der Wind eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht, schlagen sie Alarm – und leuchten orange.
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